Koza İpek Holding davasında hukuk skandalı

Ankara’da görülen Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek’in 90, Melek İpek’in ise 20 yıl hapse mahkûm edilmesini talep etti. Ayrıca savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi.





Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada duruşma savcısı mütalaasını verdi. Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında olduğu 20 kişi “terör örgütüne üye olmak”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “güveni kötüye kullanmak”, “özel belgede sahtecilik” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından yargılanıyordu.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’nın talebiyle İngiltere’de yaşayan Akın İpek’ın iadesi istendi. İade talebi doğrultusunda İngiltere’de yargılanan Akın İpek hakkında mahkeme, Türkiye’nin talebinin siyasi olduğunu ve iddia edilen suçlamalara yönelik somut delil olmadığı gerekçesiyle “iade talebini” reddetmişti.