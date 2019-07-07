Şanlıurfa'da 15 yaşındaki kız çocuğu 11 gündür gözaltında tutuluyor

Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamada adı Nazlıcan Zilan Ablay olduğu belirtilen çocuğun Ceylanpınar’da tüm ailesiyle birlikte gözaltına alındığı belirtildi.







Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel’in gözaltına alınan çocukla görüştüğü ifade edilen açıklamada, “11 gün gözaltında kalması sebebiyle olumsuz etkilenen çocuk, çocuk şubeye getirildiği esnada hakaret ve incitici muameleye maruz kaldığını başkanımıza iletmiş olup lavabo ihtiyacı için saatlerce beklediğini de belirtmiştir” dendi.





Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:





“Nazlıcan Zilan Ablay (15) adlı çocuk 11 gündür Şanlıurfa’da gözaltında tutulmaktadır. Çocuk komisyonumuzla birlikte bu durumun takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Gözaltı süresinin uzatılması işlemi sorgu işlemidir. Hâkimlerin usul ve yasaya uymayıp keyfi ve hukuksuz bir şekilde 15 yaşındaki çocuğu avukatsız sorguya alması, avukatına söz hakkı vermemesi ve çocuğun üstün yararının yok sayılması asla kabul edilemez.”





Baro, çocuğun uzun gözaltı nedeniyle ilaç kullanmaya başladığını belirterek “Çocuğun gözaltında antidepresan (atarax) kullanmaya başlamış olması, uzun gözaltı süresinin, telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olduğunu bir kez daha göstermektedir. Keyfi uygulamalara derhal son verilsin” dedi.





Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel de “Pazartesine kadar gözaltısının süreceği, kendisine verilen antidepresan ilaç sebebi ile ruhsal durumunun iyi olmadığı, yaşadıklarının etkisinden kısa zamanda kurtulamayacağını gözlemledik, İHM ile konuyu yakından takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.





Pazartesine kadar gözaltısının süreceği, kendisine verilen antidepresan ilaç sebebi ile ruhsal durumunun iyi olmadığı, yaşadıklarının etkisinden kısa zamanda kurtulamayacağını gözlemledik, İHM ile konuyu yakından takip ediyoruz.



