15 Temmuz Davası'nda mahkeme ByLock'u değil Digiturk aboneliğini sordu!

İstanbul'daki 15 Temmuz Davası





İstanbul'da 15 Temmuz gecesi göreve gelmediği ya da vatandaşları evlerine gitmelerini istedikleri iddia edilen 29 polis hakkında açılan davanın ilk duruşması tamamlandı.





25'i tutuklu 29 polis hakim karşısına çıktı.





İlk duruşma sonunda 8'i tahliye edildi.





BYLOCK'U DEĞİL BANK ASYA VE DIGITURK'Ü SORDU!





15 Temmuz sonrası şu ana kadar binlerce insan ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.





Bylock'un Google Play ya da Apple Store'dan indirilmediği iddia ediliyor.





Duruşmada polisler ByLock ile ilgili iddiaların açıklık kazanması için Google'a sorulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.





Mahkeme heyeti kararında ayrıca tüm sanıkların Dijitürk, Dsmart ve Tivibu üyeliklerinin bulunup bulunmadığı, bulunduysa ne zaman abone oldukları, abonelik iptali varsa ne zaman iptal edildiği yönünde yazı yazılmasına karar verdi.





15 TEMMUZ DAVASI'NDAN IŞİD ÇIKMIŞTI





Kararda, Atatürk Havalimanı saldırısı sonrası gözaltına alınan 3 IŞİD şüphelisinin Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği’nden kaçması olayında açılan soruşturma evrakının da istenmesine karar verdi. Bu dosyada tutuklu sanık olan emniyet müdürü Zafer Kuloğlu, 3 şüphelinin kaçmasında ihmali olan iki polisin kendisinin tutuklanmasında rol oynadığını ileri sürmüştü.