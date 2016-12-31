Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz Davası'nda mahkeme ByLock'u değil Digiturk aboneliğini sordu! /31 Aralık 2016 03:02

15 Temmuz Davası'nda mahkeme ByLock'u değil Digiturk aboneliğini sordu!

15 Temmuz Davası'nın ilk duruşmasında mahkeme ByLock'un Google ve Apple'a sorulması talebini reddederken polislerin Bank Asya hesapları ve Digiturk abonelikleri olup olmadığını araştırılmasını istedi. İlk duruşmada 8 polis tahliye oldu.

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İstanbul'daki 15 Temmuz Davası

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi göreve gelmediği ya da vatandaşları evlerine gitmelerini istedikleri iddia edilen 29 polis hakkında açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. 

25'i tutuklu 29 polis hakim karşısına çıktı. 

İlk duruşma sonunda 8'i tahliye edildi.

BYLOCK'U DEĞİL BANK ASYA VE DIGITURK'Ü SORDU!

15 Temmuz sonrası şu ana kadar binlerce insan ByLock  kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Bylock'un Google Play ya da Apple Store'dan indirilmediği iddia ediliyor.

Duruşmada polisler ByLock ile ilgili iddiaların açıklık kazanması için Google'a sorulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Mahkeme heyeti kararında ayrıca tüm sanıkların Dijitürk, Dsmart ve Tivibu üyeliklerinin bulunup bulunmadığı, bulunduysa ne zaman abone oldukları, abonelik iptali varsa ne zaman iptal edildiği yönünde yazı yazılmasına karar verdi.

15 TEMMUZ DAVASI'NDAN IŞİD ÇIKMIŞTI

Kararda, Atatürk Havalimanı saldırısı sonrası gözaltına alınan 3 IŞİD şüphelisinin Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği’nden kaçması olayında açılan soruşturma evrakının da istenmesine karar verdi. Bu dosyada tutuklu sanık olan emniyet müdürü Zafer Kuloğlu, 3 şüphelinin kaçmasında ihmali olan iki polisin kendisinin tutuklanmasında rol oynadığını ileri sürmüştü.
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