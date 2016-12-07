Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden MİT ve Emniyet'e 8 zor ByLock sorusu /07 Aralık 2016 15:44

Mahkemeden MİT ve Emniyet'e 8 zor ByLock sorusu

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe teşebbüsüne ilişkin 60 asker hakkında açılan davada MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 8 ByLock sorusu yöneltti. O sorular "60 kişi sebepsiz yere mi tutuklandı" sorusunu akıllara getirdi.

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Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sorduğu sorular özetle şöyle:

-Sanığın bu programı kullandığı nasıl tespit edildi?

-Sanık programı hangi tarihlerde kullanmaya başladı ve bıraktı?

-Yazışma metinleri ve sanığın kimlerle yazıştığı tespit edildi mi? Tespit edilebiliyorsa yazıştığı kişiler kimdir?

-Bu programın kullanımına ilişkin tablolarda belirtilen renk bölümü ne anlama geliyor? Bu renklerin konuşma sıklığını belirttiği bazı yazılarda belirtildiğinden konuşma sıklığı neye göre tespit edildi?

-Bu renk ayrımı kullanım sıklığını gösteriyorsa bu durumun kullanıma ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olunması halinde tespit edilebileceği ve bunun istihbari bilgi ile temininin mümkün olmadığı, istihbari bilgi dışında somut, maddi bir bilgi veya veriye sahip olunması gerektiği düşünüldüğünden buna dair bilgi ve kayıtların gönderilmesi.

-Bu program sadece telefon hattı üzerinden mi kullanıldı? İnternet ve bilgisayar üzerinden kullanımı mümkün mü?

-ByLock ve Turquoise isimli versiyonu AppStore ve PlayStore’dan indirilebiliyor mu, bir dönem indirilebildiyse hangi tarihler arasında oldu?

-Program internet üzerinden direkt indirilemiyorsa telefona yüklenmesi ve kullanımı ne şekilde yapılıyordu? 

Mahkeme MİT ve Emniyet'ten soruların cevaplarını bekliyor.

Ancak şimdi cevabı asıl merak edilen şu; Denizli Sulh Ceza Hakimliği ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi ByLock'la ilgili elinde somut hiç bir veri olmamasına rağmen 60 askeri neye göre tutukladı ve tutukluluklarına devam kararı veriyor?
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