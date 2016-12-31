Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YPG'ye yeşil ışık





Çavuşoğlu, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Astana'daki görüşmelerde yer alamayacağını belirtti ve bu örgütün silahlı kanadı YPG ile ilgili şöyle dedi: "İleride silahı bırakırlarsa, terör kantonu oluşturmak yerine Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklerlerse, onlar da kapsayıcı bir yönetimin içinde huzurlu şekilde yaşarlar. Eğer terörü bırakmazlarsa, terörle mücadele bugün nasıl yapılıyorsa, onlara yönelik mücadele yapılacaktır." Çavuşoğlu ayrıca, "Çağrımız yer buldu. Koalisyon da uzun zaman sonra El Bab’da DAEŞ’i vurdu" açıklamasında bulundu.