104 liralık asgari ücret zammının 53 lirası kesilecek









KİM NE ZAMAN SİSTEME GİRECEK?



1000 ve Üzeri Çalışanı Olan İşletmeler:1 Ocak 2017

249–1000 Çalışanı Olan İşletmeler ve Merkezi Bütçeli Kamu Kurumları:1 Nisan 2017

100-249 Çalışanı Olan Şirketler:1 Eylül 2017

50-100 Arası Çalışanı Olan İşletmeler ve Tüm Yerel Yönetimler:1 Ocak 2018

10-50 Çalışanı Olan İşletmeler:1 Temmuz 2018

5-9 Çalışanı Olan İşletmeler:1 Ocak 2019>

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından önceki gün açıklanan 104 liralık asgari ücret zammının yarısı “otomatik katılımlı bireysel emeklilik kesintisine gidecek.” Bu kapsamda ocak ayında asgari ücretliden 53.31 TL bireysel emeklilik kesintisi yapılacak. Asgari ücretli isterse, 2 ay içinde sistemden çıkabilecek. Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, “Kalan 51 lirayla asgari ücretli hem hayat pahalılığıyla mücadele edecek, hem de ailesine bakacak” dedi. Türkiye’de 6.5 milyon işçinin asgari ücretle yaşadığını belirten Atalay, “Ocak ayında asgari ücretli 1404 TL ücret alacak. Bunun 104 lirası zam olacak. Ve siz bu zammın 53 lirasını otomatik olarak keseceksiniz. Bu sizce insani mi?” diye konuştu. İşçi ve ailesinin geliri arttıkça tasarruf oranının da artacağını belirten Atalay, “Esas olan bu geliri artırdıktan, refah seviyelerini yükselttikten sonra onları da tasarrufa yönlendirmek olmalı ” diye konuştu.