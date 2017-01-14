Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir soygun davasının mahkeme salonunda da benzer bir savunma yapılmıştı. Özel sektörde son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu içeceği Dimes Gıda'yı dolandırmakla suçlanan şirketin 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin, son 5 yıl içerisinde zimmetine 16 milyon lira geçirdiği tespit edilince tutuklandı, servetine el konuldu. Ama o suçu Cemaate attı. Aynı Antalya'da Pazarcılık yapan Dayısını Pazarda herkesin gözü önünde vuran katil gibi.















Zirvesinden zırvasına, katilinden hırsızına aynı yalanı söylüyor!







İnternetten pompalı tüfek siparişi veren Ramazan Kabaağaç, kargodan teslim aldığı kutusunu pazarda açtı.





Kabaağaç, pompalı tüfekle tezgahta sebze ve meyve satan dayısı Ahmet Kahya’ya önce 2 el ateş etti. Ahmet Kahya’nın eşi, Ramazan Kabaağaç’ın önüne geçip siper oldu. Fakat Ahmet Kahya tezgâhın yanına gelip yerdeki dayısına bir el daha ateş edip kaçtı. Olaydan bir süre sonra yakalanıp tutuklanan Kabaağaç hakkında, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.





CİNAYETTEN KURTULMAK İÇİN CEMAAT YALANI





Davanın ilk duruşmasında Kabaağaç ile öldürdüğü dayısının yakınları ile olaya tanık olan pazardaki vatandaşlar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kabaağaç savunmasında, son 3 yıldır pek çok hırsız katil vs'in başvurduğu yalana sarıldı. Dayısının F...’nün lideri olduğunu iddia etti. Dayısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürdü.





‘BENİ UYDUYLA İZLİYORLARDI’







Bunun üzerine internetten satın aldığı tüfekle olay günü pazara gittiğini anlatan Kabaağaç, “Ben kendisine ‘Annemi öldürecekmişsin, beni de öldürecekmişsin. Nasıl oluyor hadi göster’ dedim. Beni uyduyla izliyorlardı. O sırada beyaz renkli bir araçla 2 F...’cü geldi. Ben bunları görünce panikledim. Beni de vuracaklarını düşünerek panikle dayıma ateş ettim” diye konuştu.





"CEMAAT'LE ALAKASI YOKTU’





Öldürülen Ahmet Kahya’nın eşi 69 yaşındaki Minire Kahya ise eşinin Cemaat ile hiçbir alakası olmadığını söyledi. Pazarlarda tezgâh açarak geçimini sağlayan kendi halinde bir aile olduklarını anlatan Kahya, eşini öldüren Kabaağaç ile aralarında bir husumet de olmadığını söyledi.





Mahkeme Kahya hakkında Cemaat üyeliği suçundan herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hususunun Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulması ve sanığın gözlem altına alınmasını gerektirecek düzeyde akıl hastalığı ya da zayıflığı olup olmadığının tespiti için bir psikiyatriste sevk edilip rapor aldırılması için için yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.