Samanyolu Haber /Gündem / Özel Haber... Türkiye'de işkence serbest!.. İşte bu da savcı imzalı belgesi... /14 Ocak 2017 23:55

Özel Haber... Türkiye'de işkence serbest!.. İşte bu da savcı imzalı belgesi...

Türkiye'de 15 Temmuz sonrası binlerce asker polis ve sivil işkenceye maruz kaldı. Onlarca insan gözaltında ya da cezaevinde hayatını kaybetti. "İntihar" denip üstü örtüldü. Ancak Trabzon savcısına ait bu karar AKP'nin işkencecileri yasal koruma altına aldığının tarihi vesikası oldu.

Gözaltında işkence: Tanıklar anlatıyor


Türkiye'de işkencenin AKP güvencesiyle yapıldığının tarihi belgesi!

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik başlayan cadı avı kapsamında gözaltıların yapıldığı yerlerden biri de Trabzon'du. Gözaltına alınan şüphelilerden biri günlerce süren işkence ve darp olayı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

O başvuru Türkiye'de işkencenin AKP'nin 22 Temmuz'da çıkardığı KHK'yla serbest bırakıldığını delili olarak kayıtlara geçti.

Trabzon Başsavcılığı "işkence" ve "darp" iddiasını daha en başta "görevi kötüye kullanma" olarak kayda geçti.

Ardından da savcı Eşref Aktaş skandal bir karara imza attı.

Aktaş işkencenin bir insanlık suç olduğunu ve zaman aşımı dahi bulunmadığını unutup 22 Temmuz 2016 günü çıkarılan KHK'nın 9. maddesine atıfla işkence yaptığı iddia edilen polis memurlarını soruşturamayacağına hükmetti. Ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İşte o karar:


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