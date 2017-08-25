Samanyolu Haber /Gündem / Zekai Aksakallı'dan istifa açıklaması /25 Ağustos 2017 08:42

Zekai Aksakallı'dan istifa açıklaması

Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Zekai Aksakallı, "Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok" dedi.

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Korgeneral Zekai Aksakallı Sözcü'den Saygı Öztürk'e şunları söyledi: 
"Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz. Nerede görev verilirse oraya gider, onurunla, şerefinle görevini yaparsın. Teğmen olarak göreve başladığımız günden beri bunun böyle olduğunu her asker bilir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok."
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