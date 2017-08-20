Zekai Aksakallı istifadan döndü

İşte Saygı Öztürk'ün yazısı...





Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanması üzerine Kara Kuvvetleri’ndeki görev süresi dolmadan istifaya niyetlendiği ancak daha sonra ikna edildiği öğrenildi. Askeri kaynaklar, Zekai Aksakallı’nın ikna edilmekte zorlanıldığını; istifa düşüncesinden vazgeçirmek için yoğun çaba gösterildiğini söylemekle yetindiler.





Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki atamalarla ilgili karar bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Komutanların yeni atandıkları yerler de belli oldu. Atamalarda en dikkat çekici durum Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yöneten Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın bu görevden Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanması oldu.





Öte yandan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın, ‘korgeneral’ düzeyinden ‘tuğgeneral’ düzeyine indirilmesi de günün sürprizi oldu. Aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gibi görevler de koramiral bulunması gerekirken komutan eksikliği nedeniyle tümamiral düzeyine indirildi.



