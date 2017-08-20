Samanyolu Haber /Gündem / Zekai Aksakallı istifadan döndü /20 Ağustos 2017 15:40

Zekai Aksakallı istifadan döndü

Özel Kuvvetler Komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın istifaya niyetlendiği ancak ikna edildiği öğrenildi. Son durumu Sözcü yazarı Saygı Öztürk yazdı...

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İşte Saygı Öztürk'ün yazısı...

Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanması üzerine Kara Kuvvetleri’ndeki görev süresi dolmadan istifaya niyetlendiği ancak daha sonra ikna edildiği öğrenildi. Askeri kaynaklar, Zekai Aksakallı’nın ikna edilmekte zorlanıldığını; istifa düşüncesinden vazgeçirmek için yoğun çaba gösterildiğini söylemekle yetindiler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki atamalarla ilgili karar bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Komutanların yeni atandıkları yerler de belli oldu. Atamalarda en dikkat çekici durum Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yöneten Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın bu görevden Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanması oldu.

Öte yandan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın, ‘korgeneral’ düzeyinden ‘tuğgeneral’ düzeyine indirilmesi de günün sürprizi oldu. Aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gibi görevler de koramiral bulunması gerekirken komutan eksikliği nedeniyle tümamiral düzeyine indirildi.

Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’dan boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirildi.

İSTİFA İDDİALARI

Atamaların Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görev yerleri değiştirilen bazı komutanların, kendilerinden alt rütbede bulunan komutanların emrine verilmesi nedeniyle istifaya hazırlandıkları iddia edildi. Yaklaşık 10 civarında komutanın istifa edeceği öne sürüldü. Askeri kaynaklar, kesin bir rakam vermemekle birlikte 3-4 istifa olabileceğini belirttiler.
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