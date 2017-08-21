Zekai Aksakallı neden istifa edemez?





15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığını kontrol altına almaya gelen Semih Terzi'nin Ömer Halisdemir tarafından vurulması emrini veren Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan alınarak 2. Kolordu Komutanı yapıldı.







Bu kararın ardından Aksakallı'nın istifa ettiği iddiaları gündemdeyken, Odatv'den Müyesser Yıldız, bu kararın arkasındaki gerekçelere ilişkin önemli iddiaları gündeme getirdi.





Aksakallı'nın Ömer Halisdemir davasında verdiği “TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz 'personel kışlayı terk etmesin' emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı” ifadesini hatırlatan Yıldız, Hulusi Akar'ı suçlayan bu ifadelerin bugünkü görev değişikliğini tetiklediğini yazdı.





Yıldız'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:





Bu arada Ankara kulislerinde, “bazı gerçeklerden” habersiz Erdoğan'ın Zekai Aksakallı'ya sahip çıktığı, Başbakan Binali Yıldırım'ın ise bildiklerinden dolayı Aksakallı'ya çok da sıcak bakmadığı konuşuluyordu.





İki ihtimal var; Ya Erdoğan da o “bazı gerçekleri” öğrendi... Veya ikili arasındaki sorunlarda Akar'dan yana taraf oldu ki, bu değişiklik gerçekleşti.





Ancak Aksakallı'nın gidişiyle ilgili asıl önemli mesele şu; Bilindiği gibi Suriye operasyonları ve muhalif ÖSO militanlarının eğitimi adeta MİT Müsteşarı Fidan'la birlikte onun şahsına endeksliydi. Bayramdan hemen sonra İdlib operasyonu beklenirken, bu görev değişikliği acaba Suriye ve ÖSO politikalarında değişikliğin de habercisi olabilir mi?





Aksakallı'yla ilgili son bir not; yeni görevlendirmeden sonra istifa ettiği söyleniyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı davalarında tanıklık yapması heyecanla beklenirken ve hakkında çok sayıda “işkence” iddiasıyla şikayet varken, istifasına pek de ihtimal verilmiyor.