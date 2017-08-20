Samanyolu Haber /Gündem / Zekai Aksakallı'ya yeni görev /20 Ağustos 2017 09:05

Zekai Aksakallı'ya yeni görev

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneralliğe terfi ettirilen Arif Çetin atandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetleri basmaya gelen Semih Terzi'yi vurma emrini  Ömer Halisdemir'e veren Aksakallı Fırat Kalkanı Harekatı'nda da ön plana çıkan isimdi. Aksakallı'dan boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirildi.

EDOK Komutanlığı'na Korgeneral Şeref Öngay getirilirken, Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım Kuzey Deniz Saha, tümamiral Aydın Şirin de Güney Deniz Saha komutanlıklarına atandı.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na, Brüksel TMR'den Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu getirildi.
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