Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD saldırısı ile sarsılan Barcelona yeniden alarmda /20 Ağustos 2017 15:45

IŞİD saldırısı ile sarsılan Barcelona yeniden alarmda

Katalonya polisi, La Rambla Caddesi’nde 17 Temmuz'da düzenlenen araçlı saldırının ardından, Barcelona’da bir saldırı daha düzenlemek için kullanılması planlanan 120 adet gaz bombası kapsülü bulduklarını açıkladı.

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Sputnik'in aktardığına göre Katalonya emniyetinden bir sözcü, Barcelona’daki La Rambla Caddesi ve sahil kasabası Cambrils’te düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne neden olan araçlı terör saldırılarının ardından, zanlıların üçüncü bir saldırının hazırlığını yaptığına işaret eden 120 gaz bombası kapsülü bulduklarını söyledi.

Emniyet güçleri saldırıları gerçekleştiren terör hücresinin "etkisiz" hale getirildiğini açıkladı. Emniyet sözcüsü ayrıca, La Ramble Caddesi’nde düzenlenen saldırıda araçta sadece bir kişinin olduğuna inandıklarını fakat bu kişinin kimliğini doğrulayamadıklarını ve Fransa'ya kaçmış olabileceğini kaydetti.
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