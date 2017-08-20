Samanyolu Haber /Gündem / 10 general hakkında istifa söylentisi... Birisi 15 Temmuz'un katakutusu... /20 Ağustos 2017 09:35

10 general hakkında istifa söylentisi... Birisi 15 Temmuz'un katakutusu...

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan görev süresi dolmayan ve aralarında Özel Kuvvetler Komutanı Korg. Zekai Aksakallı’nın da bulunduğu 10 general istifa dilekçesini verdi. Aksakallı'nın istifası, Kontrollü Darbe olarak bilinen 15 Temmuz'un karakutusu olması yönüyle dikkatleri yoğunlaştırdı.

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Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) geciken atamalar Resmi Gazete’de yayınlandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin “kahramanlarından” biri olarak gösterilen ve IŞİD’e karşı yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başından sonuna bizzat yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu’da bulunan 2’inci Kolordu Komutanlığı’na atandı.

Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre, bu tercihin ardından Zekai Aksakallı’nın emekliliğini istediği bildirildi. Ankara kulislerinde, Kara Kuvvetleri’nden Aksakallı dahil 10 generalin istifa ettiği konuşuluyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığı, Tuğgeneral seviyesine düştü
Özel Kuvvetler İkinci Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Zekai Aksakallı’nın yerine Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı. Bu atamayla korgeneral seviyesindeki Özel Kuvvetler Komutanı tuğgeneral seviyesine indirilmiş oldu.

ÖKK’da ilk defa Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı kadrosu açıldı. Buraya da Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak atandı.

Özel Kuvvetler’de kurmay albay iken İzmir’deki Casusluk Davasında tutuklanarak cezaevinde yatan Tuğ. İdris Acartürk, Genelkurmay İstihbarat’taki Daire Başkanlığı görevinden ÖKK’ya tugay komutanı olarak döndü.

Brüksel’de görev yapan Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu, Şura kararıyla emekli edilen Tümgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün yerine Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na getirildi.

Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Davut Ala ise MSB ASAL (Askere Alma) Daire Başkanlığı oldu.
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