Zarrab’ın savunma ekibi Erdoğan ile ne görüştü

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Bir yıldır süren duruşmaları nadiren izleyen ABD basını bugün yapılan duruşmaya büyük ilgi gösterdi. ABD’nin önde gelen haber ajansları, gazete ve televizyon kanallarının muhabirleri duruşmayı izledi.



ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani’nin Zarrab’ın savunma ekibine katılması, Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Amerikan medyasının davayı yakından izlemesine neden oldu.

Bugün yapılan duruşmada Hakim Richard Berman, Zarrab’ın yeni avukatları eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani’nin davadaki rollerini sorguladı.

Zarrab’ın da hazır bulunduğu duruşmada Hakim Berman, Giuliani ve Mukasey'in rollerinin tartışmasız bir şekilde mahkemenin işi olduğunu söyledi. Berman, yasal işlemlerin bütünlüğünü sağlamakla görevli olduğunu belirterek iki avukatın davadaki rollerini sorgulamakla yükümlü olduğunu belirtti. Soruşturmayı da genişletip ilerleyen safhalarda sürdüreceğini belirtti.

Brafman: “Mukasey ve Giluani Türkiye diplomatik çözüm arayışı için gitti”

Savcılığın “Zarrab’ın yeni avukatları Mukasey ve Giluani’nin 24 Şubat sonrasında Türkiye’ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü” iddialarını Zarrab’ın baş avukatı Benjamin Brafman cevapladı.

Brafman, iki avukatın Türkiye gezisini davaya diplomatik çözüm arayışı olarak değerlendirdi. Geziden Amerika Adalet Bakanlığı ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın haberi olduğunu da doğruladı.

Hakim Berman, Sarraf’ı kaç avukatın savunduğunu artık sayamadığını belirterek, Brafman’a Sarraf’ı savunan toplam kaç avukat olduğunu sordu. Brafman soruyu, “Cevap vereceğim bir şey değil’ diye yanıtladı.





Öte yandan Mahkeme tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın savunma ekibine aldığı iki yeni avukatın davadaki olası rolüne ilişkin inceleme başlatma kararı aldı.