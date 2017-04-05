Hani her öğrenciye tablet dağıtacaklardı ya .. Artık yok...









Yılan hikâyesine dönen Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi- FATİH ‘resmen’ çöktü. 2011 ve 2012’de pilot uygulama yapılan proje için 2013-2014-2015 yıllarında yaklaşık 1 milyar TL, 2016’da ise 1 milyar 549 lira harcandı. Ancak başarısız kalan projeden vazgeçmeyen MEB, şimdi de projenin işlerini iletişim operatörlerine devrediyor. 2017 MEB Performans Raporu’na göre, FATİH Projesi iş süreçleri için Çağrı Merkezi hizmet alımı için 2 milyon 159 bin 601 TL’lik bütçe ayrıldı.





Kara deliğe dönüştü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2010 yılında başlayan ve yönetmeliğe göre, 2015 sonuna kadar tamamlanması gereken FATİH Projesi için yeni bir gider kapısını “çözüm” olarak sundu. MEB’in projeyi kurtarmak için bulduğu çözüm, iletişim operatörlerini devreye sokmak, bunun bedeli de 2 milyon 159 bin 601 TL.





MEB’in kamuoyuna yansıyan çözümü şöyle: “Türkiye beş farklı bölgeye ayrılacak, bölgeler belirlendikten sonra MEB bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda ihale açacak. İhaledeki tüm alımları iletişim operatörleri gerçekleştirecek. İhale kapsamında akıllı tahta, tablet, bilgisayar ve TV, kamera gibi eğitimde kullanılacak elektronik ürünler operatörler tarafından karşılanacak.”





Hedefler hiç tutmadı

Proje kapsamında MEB ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahtanın konulup, öğrencileri tablet bilgisayarların dağıtılacağı vaat edildi. 2015 ve 2016’da dağıtılan tablet bilgisayar sayıları hedeflerin çok gerisinde kaldı. Bu dağıtım hızı ile ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamının tablet bilgisayara erişiminin on yıllar alabileceği ortaya çıktı. 2015’te 700 bin, 2016’da 600 bin tablet bilgisayar dağıtıldı. 2017 dağıtım hedefi de 1 milyon 500 bin.