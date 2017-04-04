Zarrab davasında bir tutuklama daha!

Önce Babek Zencani’nin İran’da tutuklanması ve idama mahkum edilmesi. Sonrasında gecen sene Reza Zarrab’ın Amerika’da tutuklanması ve daha geçenlerde HalkBank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yine Amerika Birleşik Devletlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilmesi. İran’a uygulanan yaptırımların yasadışı bir şekilde delinmesi soruşturmalarında daire git gide büyümeye ve farklı yerlere ulaşmaya devam ediyor.





Washington Hattı sitesinin haberine göre bu büyüyen daireye en son eklemlenen zincir ise diplomatik pasaporta da sahip olduğu öğrenilen Alireza Zibahalat Monfared. Monfared’in Interpol tarafından Ocak ayının 15’inde yakalandığı ve İran’a verildiği bildirildi.





Diplomatik pasaporta ve diplomatik dokunulmazlığa sahip olmasına rağmen Monfared’in tutuklanmış olması şüphesiz bu davayı yakından izleyen bazılarını daha da endişeye sokabilir.





Türkiye’de halen HalkBank genel müdür yardımcısının yakalanması konuşulsa da, Zarrab davası ile çok daha yakından alakalı bir başka isim olan Ali Reza Monfared’in yakalanmamak için 2 milyon dolar ödeyerek Dominik Cumhuriyeti diplomatik pasaportu almış olduğu haberlere yansırken, bu pasaport da yakalanmasını engelleyemediği anlaşılıyor.



