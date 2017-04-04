Zarrab davasında bir tutuklama daha!

Önce Babek Zencani’nin İran’da tutuklanması ve idama mahkum edilmesi. Sonrasında gecen sene Reza Zarrab’ın Amerika’da tutuklanması ve daha geçenlerde HalkBank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yine Amerika Birleşik Devletlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilmesi. İran’a uygulanan yaptırımların yasadışı bir şekilde delinmesi soruşturmalarında daire git gide büyümeye ve farklı yerlere ulaşmaya devam ediyor.
Washington Hattı sitesinin haberine göre bu büyüyen daireye en son eklemlenen zincir ise diplomatik pasaporta da sahip olduğu öğrenilen Alireza Zibahalat Monfared. Monfared’in Interpol tarafından Ocak ayının 15’inde yakalandığı ve İran’a verildiği bildirildi.
Diplomatik pasaporta ve diplomatik dokunulmazlığa sahip olmasına rağmen Monfared’in tutuklanmış olması şüphesiz bu davayı yakından izleyen bazılarını daha da endişeye sokabilir.
Türkiye’de halen HalkBank genel müdür yardımcısının yakalanması konuşulsa da, Zarrab davası ile çok daha yakından alakalı bir başka isim olan Ali Reza Monfared’in yakalanmamak için 2 milyon dolar ödeyerek Dominik Cumhuriyeti diplomatik pasaportu almış olduğu haberlere yansırken, bu pasaport da yakalanmasını engelleyemediği anlaşılıyor.
Monfared neden bu kadar önemli?
Öncelikle Monfared de aynen idama mahkum edilen Zencani ve ABD de tutuklanan Zarrab gibi İran vatandaşı. Zencani ve Zarrab gibi Monfared de İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların yasadışı yollarla aşılması suçuyla yargılanacak. Monfared, ABD tarafından Zarrab davasıyla bağlantılı görülüyordu ve hakkında yakalama emri vardı. Monfared’in Iran’da aynen Zencani gibi idamla yargılanması bekleniyor.
Monfared’in ”milyarlarca dolar” yolsuzlukla suçlandığı, İran’ın petrol ambargolarını delmek için yardım ettiği uluslararası medyada yer aldı.
Türk yetkililer Zarrab davasını yakından izliyorlar. Çünkü Zarrab davasının Türkiye’de Zarrab ile iş yapmış olan birçok şirketi ve kişiyi de etkilediği duyumları ve izlenimleri var. ABD’de hazırlanan iddianamede Reza Zarrab’ın İran’a uygulanan ambargoyu delmek ve kara para aklamak için Türkiye’de birçok kişi ve şirketle işbirliği yaptığı yer almıştı.
Dava ilerledikçe hangi kişi ve şirketlerin sürece nasıl dahil oldukları ortaya çıkmaya devam ediyor. Zarrab’ı kurtarmak için Rudy Giuliani gibi isimleri savunma ekibine katan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bu bu konuda umuda kapılmışken, geçen hafta Halkbank’ın 2 numaralı isminin ABD’de yakalanması ile bir başka şok yaşanmıştı.
Ankara’nın Zarrab’dan sonra M.H.Atilla için de kurtarma operasyonları yapıp, yapmayacağı hakkında bir bilgi henüz yok.
Zarrab’ın ortaklık yaptığı kişilerden birisi olan Monfared’in yakalanmasıyla Iran’a uygulanan yaptırımları delen grubun bir ayağı daha ortaya çıkarılmış oldu. Şu an için Monfared’in yakalanmasının Zarrab davasına herhangi bir etkisinin olup olmayacağı tam olarak bilinmemekle birlikte Monfared’in tutuklanması Zencani-Monfared ve Zarrab’ın ilişkiler ağının daha net bir şekilde ortaya çıkması açısından önemli. Monfared’in yargılanma sürecinde Iran’a uygulanan yaptirimlarin delinmesinde kimlerin dahli olduğu daha net ortaya cikmaya başlayacak
Geçenlerde Zarrab davasına bakan yargıç Bharara’nın ABD’de görevden alınması uzun süre konuşulmuştu. Başkan Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra yargıç Bharara ile görüşmüş ve görevde kalmasını istemişti. Fakat bir süre sonra Trump’ın başsavcı Bharara’nın istifasını istemesi, ABD basınında bu istifanın Zarrab davasıyla bir ilgisi olup olmadığı kuşkularını doğurmuştu. Anlaşılan o ki Bharara’nın görevden alınması sonrasi Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Atilla Hakan’ın ABD’de ve Monfared’inde Iran’da tutuklanması Türkiye’yi de etkileyecek ilginç gelişmelerin habercisi gibi.
Halkbank’ın 2 numarası Mehmet Hakan Atilla’nın hakkında 12 sayfalık bir yakalama kararı dışında 27 sayfalık daha ayrıntılı bir iddianame de yayınlandı.