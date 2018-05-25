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Zalimin işini kolaylaştırmayın!
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Zalimin işini kolaylaştırmayın!
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25 Mayıs 2018 12:54
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
!MC TV'de yayınlanan Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi sırasında Hocaefendi zaman zaman ayetlerin manalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu...
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
Geçen hafta MC TV'de yayınlanan Fethullah Gülen Hocaefendi mukabele sırasında okunan ayetlerin izahını yapıyor...Hicret ile ilgili bir ayetin meali verilirken Hocaefendi önemli açıklamalarda bulundu...
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
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