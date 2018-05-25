Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bir kez daha canlı yayınlanacak

İlki geçen hafta yayınlanan Fethullah Gülen Hocaefendi ile mukabelenin ikinci canlı yayını 26 Mayıs Cumartesi Amerika saatiyle 18.30'da, Avrupa saatiyle 26 Mayıs Cumartesi'yi 27 Mayıs Pazar'a bağlayan gece 00.30'da ve Türkiye saatiyle 01.30'da Mc Tv'de canlı ekrana gelecek. Bu özel yayın MC TV'nin yanında aynı zamanda Mc Tv'nin ios ve Android uygulamaları, Youtube ve sosyal medya hesaplarıyla Merih Fm ile ozgurherkul.org'dan da canlı olarak izlenebilecek.