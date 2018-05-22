Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi /22 Mayıs 2018 05:06

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi, ile birlikte takip edilen mealli mukabele bu Ramazan ayında da MC EU TV'den canlı yayınlandı... Yayınlanan bölüm Herkul.org internet sitesine konuldu....

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Geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi Fethullah Gülen Hocaefendi, ile birlikte takip edilen mealli mukabele Cumartesi gecesi yine  MC EU TV'den ve Herkul.org sitesinden canlı yayınlandı.



Canlı yayınlanan bölümün tamamı Herkul.org internet sitesine konuldu... Hocaefendi ile birlikte ders takip eden talebelerinin bilgi notuyla yayınlanan videoda  Nisâ Sûresi’nin 87. ayetinden başlayıp 5. Cüz’ün son on sayfası okundu... 

Herkul.org internet sitesinde Hocaefendinin Mukabele tavsiyesi de hatırlatıldı...

İşte Hocaefendinin tavsiyesi
 “Kur’an-ı Kerim’in manasını anlamasa da, ciddi bir saygıyla, fevkalade bir tazimle, konsantre olarak, tam teveccüh ederek onu okuyan yine sevap kazanır. Ne var ki, onda ilahî maksatları izlemek, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gönderiliş gayesini takip etmek çok önemlidir. Bu da onun manasına genişletilmiş bir meal çerçevesinde muttali olmaya bağlıdır.”

diyen Hocamız, mesai ve meşguliyetleri müsaade ettiği ölçüde, mü’minlerin günlük mukabeleyi ikiye ya da üçe bölmelerini, böylece zamanı biraz daha uzun tutarak okudukları ayetlerin meallerine ve muhtevalarına da bakmalarını tavsiye etmişti.


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