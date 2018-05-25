Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de Halk TV sıkıntısı... Kılıçdaroğlu ilişkileri dondurma kararı aldı iddiası /25 Mayıs 2018 12:46

CHP'de Halk TV sıkıntısı... Kılıçdaroğlu ilişkileri dondurma kararı aldı iddiası

Kararın alınmasında kanalın parti kongreleri ve seçim sürecinde izlediği yayın politikası neden olduğu ileri sürüldü

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV’nin parti kongreleri ve seçim sürecinde izlediği yayın politikasının nedeniyle kanalla ilişkileri dondurma kararı aldığı iddia edildi. 

Aydınlık’tan Hikmet Çiçek’in haberine göre; kanalın denetiminin, parti yönetiminin elinde olmadığı, kanalın CHP yönetimine değil de daha çok Deniz Baykal’a yakın durduğu kaydediliyor. Halk TV’nin, İyi Parti ve HDP’ye ilişkin haberlerinin CHP yönetimi tarafından tepkiyle karşılandığı öne sürülüyor.

Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, geçen seçimlerde CHP’den milletvekili adaylığı için başvurmuş, listelerde yer aldığı halde seçilememişti. Sevinç, bu seçimler için de aday oldu, ancak bu kez listelere hiç alınmayışı dikkat çekti.

 CHP yönetimi, Halk TV’ye karşı yeni bir kanal için harekete geçti. Şu anda internet üzerinden yayın yapan Güneşim TV’nin, ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalına dönüştürülmesi planlanıyor. Bunun için CHP milletvekili Tuncay Özkan’ın elinde bulundurduğu ulusal çapta yayın frekansı hakkının, CHP tarafından satın alınacağı iddia ediliyor. Güneşim TV’nin Ankara merkezli olacağı ifade ediliyor.

CHP yönetiminin Halk TV’ye doğrudan bir parasal desteği bulunmuyor. Ancak CHP’li belediye başkanları ve işadamlarının özellikle CHP’li müteahhitlerin reklam vs. ile maddi katkıları, kanal için önemli bir gelir oluşturuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de Halk TV sıkıntısı... Kılıçdaroğlu ilişkileri... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:59