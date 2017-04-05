Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in danışmanı dahil 30 avukat tutuklandı /05 Nisan 2017 10:50

Akşener'in danışmanı dahil 30 avukat tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Meral Akşener'in ekibinde bulunan avukatı dahil 30 avukat tutuklandı.

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İstanbul merkezli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Meral Akşener ve bazı eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 avukat tutuklandı. 

Akşener'in ekibine yönelik tutuklamalar dikkati çekiyor. Son olarak avukat Nuri Polat tutuklanırken daha önce birlikte kampanya yürüttükleri çok sayıda kişi gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı. 

Cemaat operasyonlarında tutuklanan kişiler, cezaevine konan yaklaşık 400 avukat sebebiyle davalarına bakacak kimse bulamıyor. Savunma hakkı ihlal edilen tutuklular çoğu zaman CMK doğrultusunda görevlendirilen avukatlar tarafından yeterince savunulmuyor ya da 'itirafçı ol, sohbet toplantıları ya da yardım faaliyetlerine kimlerle katıldın isim ver' gibi baskılara maruz kalıyor. 
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