Samanyolu Haber /Dünya / Komşu'da büyük deprem /05 Nisan 2017 10:04

Komşu'da büyük deprem

İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Komşu'da büyük deprem

Depremin merkez üssü Meşhed’in 76 km kuzeydoğusu olarak belirlendi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin, yerin 33 km altında meydana geldiğini açıkladı.
Bölgede henüz can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
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