Komşu'da büyük deprem

Depremin merkez üssü Meşhed’in 76 km kuzeydoğusu olarak belirlendi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin, yerin 33 km altında meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede henüz can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.