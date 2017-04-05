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Komşu'da büyük deprem
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Komşu'da büyük deprem
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05 Nisan 2017 10:04
Komşu'da büyük deprem
İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Meşhed’in 76 km kuzeydoğusu olarak belirlendi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin, yerin 33 km altında meydana geldiğini açıkladı.
Bölgede henüz can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
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