FLAŞ... Bir casusluk skandalı da Romanya'dan

Romanya’daki diyanet müşaviri de ispiyonculuk yapmış





Avrupa Araştırmacı İşbirliği Ağı ile Karadeniz (theblacksea.eu) adlı sitenin ortaklaşa hazırladığı dosya, Gülen hareketi mensuplarının Romanya’da maruz kaldığı zorlukları ele alıyor. Dosyada, diğer birçok ülkede rastlandığı gibi, Romanya’daki Diyanet müşavirinin bir raporundan söz ediliyor.





27 Eylül 2016 tarihli rapor, Ankara’nın talebi üzerine hazırlanmış. Müşavir Osman Kılıç imzasını taşıyan rapor, Gülen hareketinin Romanya’daki haritası çıkarmış. Raporda, 1994’ten beri faaliyette olan Lumina okullarının sayısı 11 olarak zikredilirken, bir de üniversite bulunduğu kaydedilmiş. Raporda okulların ‘’yerel ve uluslararası basında görünürlüğünü artırmak için olimpiyat, yarışma ve kültürel etkinlikler düzenlediği’’ yorumu da yapılmış.





Haberi sunan site, Romanya eğitim bakanlığının akredite ettiği okulların, Osman Kılıç’ın raporunda ‘terörist örgütün parçası’ olarak etiketlendiğine vurgu yapıyor. Ancak, ''Gülen hareketine yönelik terör tanımlamasının Erdoğan’ın devlet dili olmasının dışında bir karşılığı yok’’ değerlendirmesi de vurgulanarak yapılıyor.









Müşavir Osman Kılıç (soldan sağa üçüncü) ile Büyükelçi Osman Koray Ertaş (sağ başta) birlikte görülüyor





Müşavir Osman Kılıç, raporunda okullar başta olmak üzere hizmet hareketiyle ilgili casusluk faaliyetini yazmakla kalmamış, yaptıkları cami hizmetlerini de şöyle anlatmış: ''Alınan tedbirler sayesinde Bükreş’teki bütün camiler kontrolümüz altına alınmıştır.’’





Romanya yasalarına aykırı biçimde, burada yasal olarak bulunan Türkler ya da Türkiye kökenli Romanya vatandaşları hakkında bilgi toplayıp bunlar üzerinden fişleme listeleri yapmak, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi casusluk faaliyeti sayılıyor.





Bu yüzden haberi hazırlayan gazeteciler Osman Kılıç için, ‘’Uygun olmayan bilgileri toplama rolü oynayan biri görünümünde’’ notunu düşüyor.





Bu arada rapora dair görüşü sorulan Türk Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, bilgisi olmadığını söylemekle yetindi.

















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