YSK İstanbul kararını açıkladı

YSK’dan İstanbul seçimleri için çok tartışılacak bir karar çıktı. AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.















İptal kararının YSK Başkanı Sadi Güven’in de ret oyuna rağmen 7 kabul, 4 ret oyu ile alındığı belirtildi.Yenilenecek İstanbul seçimlerinin tarihi belli oldu. İstanbullu 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gidecek.



