Samanyolu Haber /Gündem / YSK İstanbul kararını açıkladı /06 Mayıs 2019 19:41

YSK İstanbul kararını açıkladı

AKP ve MHP'nin itirazlarını değerlendiren YSK kararını verdi. AKP ve MHP'nin YSK temsilcileri İstanbul'da seçimlerin YSK Başkanı Sadi Güven'in 'red' oyuna rağmen 7 kabul, 4 ret oyu ile iptal edildiğini duyurdu. Seçimin 23 Haziran tarihinde tekrarlanması kararlanştırılırken, belediyeye ise bir kayyım atanacak.

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YSK’dan İstanbul seçimleri için çok tartışılacak bir karar çıktı. AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.



İptal kararının YSK Başkanı Sadi Güven’in de ret oyuna rağmen 7 kabul, 4 ret oyu ile alındığı belirtildi.Yenilenecek İstanbul seçimlerinin tarihi belli oldu. İstanbullu 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gidecek. 

MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Kürşat Türker Ercan da Twitter hesabında “Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti’nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul’da seçimler yenileniyor” dedi. Ercan, “MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek” diye de yazdı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE KAYYIM ATANACAK

YSK'nin seçimleri iptal kararının ardından 23 Haziran’a kadar İBB Başkanlığına, İstanbul Valiliği tarafından atanacak bir vali yardımcısının vekalet edeceği öğrenildi.

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası belediye başkanlığına kayyım atanacak.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali nedeniyle 23 Haziran’a kadar İBB Başkanlığına, İstanbul Valiliği tarafından atanacak bir vali yardımcısının vekalet edeceği öğrenildi.


CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İptal kararının YSK Başkanı Sadi Güven’in de ret oyuna rağmen 7’ye karşı 4 oyla alındığı belirtildi. Alınan kararın ardından CHP MYK’sı olağanüstü toplandı.

DÖVİZ FIRLADI

YSK’nın İstanbul’daki seçimleri AKP’nin itirazları doğrultusunda iptal etmesi sonucu dolar 15 kuruş birden artarak 6,14 TL'yi gördü.
TSİ 20.00 itibarıyla kur yüzde 2,23 yükselişle 6,11 seviyesinden işlem görüyor. YSK kararının açıklanmasından dakikalar önce dolar kuru 6 TL civarında seyrediyordu.

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