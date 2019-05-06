NATO’dan Türkiye’ye S-400 mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NTV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg’in, “Toplantıya ev sahipliği için Türkiye’ye minnettarız. Ortadoğu’daki istikrarsızlığı ve terörü konuştuk. Patriot ve AWACS’larla güvenlik garantisi veriliyor. Hatay’da mülteci sorunuyla mücadeleyi göreceğiz” dedi.







Stoltenberg, Rusya’dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi için, “Bugün Erdoğan, birkaç hafta önce Trump ile görüştüm. Türkiye’nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO’da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik. ABD’nin Patriot için Türkiye ile diyaloğu memnuniyet verici. NATO olarak çözüm bulunması için çabaları destekliyoruz. Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur” açıklamasını yaptı.