YSK'nin İstanbul için aldığı iptal kararını dünya nasıl gördü?

Amerikan New York Times gazetesi YSK’nın kararını “Türkiye İstanbul Belediye Başkanı için yeniden seçime gidiyor, muhalefet için aksilik” başlığıyla verdi.

Gazetenin haberinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için ezici bir seçim yenilgisi olan belediye seçimleri iptal edildi. Ancak tartışmalı karar, toplumsal huzursuzluğa ve yeni bir ekonomik krize neden olması konusunda ihtimalleri artırdı” cümlesi kullanıldı.

Haberde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden sonra mazbatasını aldığı, ofisine yerleştiği ve görevine başladığı bilgisi yer aldı.

İstanbul’un Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük önem taşıdığı yorumunu yapan New York Times, son seçimleri 18 yıllık başarılı kariyerinde aldığı en büyük yenilgi olarak değerlendirdi.

İngiliz BBC News ise kararı “Muhalefetin kazandığı İstanbul’da seçimler yeniden yapılacak” başlığıyla duyurdu.

Gazetenin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü AK Parti’nin, muhalefetteki CHP’ye seçim sonrasında “usulsüzlük ve yolsuzluk” suçlaması yönelttiğini yazdı.





Haberin devamında AK Parti’nin ülke genelinde yüzde 51 oy almasına rağmen Ankara, İzmir, İstanbul gibi illeri CHP’nin almasından söz edildi ve bunun iktidar partisi için “büyük bir kayıp” olduğu yorumu yapıldı.





BBC muhabiri Mark Lowen, YSK’nın kararı ile ilgili “Erdoğan İstanbul’u tekrar almaya kararlı” yorumunu yaptı.





Reuters haber ajansı kararı “Türk kurulu, Erdoğan’ın partisi tarafından kaybedilen İstanbul’da yeniden seçime gitti” başlığıyla okuyucusuna duyurdu.





İngiliz The Guardian gazetesi haberi okurlarına “Türkiye, muhalefete darbe vurmak için İstanbul seçimlerini tekrarlıyor” başlığıyla aktardı.





Haberin girişinde “Türkiye'nin seçim organı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçimdeki sürpriz yenilgisinden şikayet etmesi sonrasında İstanbul belediye seçimlerinin tekrarlanmasını emretti” cümlesi kullanıldı.





Haberin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce söylediği “İstanbul’u kazanmak, Türkiye’yi kazanmaktır” sözüne yer verildi.





AK Parti’nin il meclislerinde en fazla sandalyeye sahip olduğunu aktaran gazete, kötüleşen ekonominin Ankara ve İstanbul gibi illerin kaybedilmesine neden olduğunu yazdı. (Independent Türkçe)