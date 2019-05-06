Samanyolu Haber /Gündem / YSK'nın kararı sonrasında Kaftancıoğlu'ndan sağduyu çağrısı /06 Mayıs 2019 21:58

YSK'nın kararı sonrasında Kaftancıoğlu'ndan sağduyu çağrısı

CHP İstanbul İl Örgütü, YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karar sonrası İstanbul İl Merkezi’nde İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı.

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YSK’nin hukuki hiçbir gerekçesi olmadığı halde İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin aldığı kararının masaya yatırıldığı toplantı halen devam ediyor. 

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu toplantı esnasında İstanbul’daki tüm CHP üyelerine de bir mesaj gönderdi. Kaftancıoğlu mesajında “31 Mart’ta İstanbul’da halk sandığa giderek iradesini ortaya koymuş, kararını vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Siyasi iktidarın sopası haline getirilmek istenen kamu kurumları eliyle halkın iradesinin gasp edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Herkesi süreci sükûnetle takip etmeye, partimizin alacağı kararlara uygun hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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