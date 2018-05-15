Yerkel'in tekmelediği madenci konuştu: Özrünü kabul etmiyorum!

Yerkel, Türkiye’nin en büyük iş katliamının ardından Soma’da gerçekleştirilen yürüyüşte madenci Kocabıyık’ı tekmelerken fotoğraflara yansımıştı.



Katliamın dördüncü yıl mitinginde Somalı ailelerinin acısını paylaşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “O tekme atandan hesap sormazsam namerdim” sözlerinin ardından Yerkel, “özür tweeti” attı. “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık’ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” paylaşımında bulundu.



Cumhuriyet’ten Hakan Dirik'e konuşan Kocabıyık, Yerkel’le yalnızca bir kez görüştüğünü, işsiz olduğu dönemde telefonlarına bile çıkmadığını söyledi.



Özrü kabul etmediğini vurgulayan Kocabıyık, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. Bir kere telefon etmekle bu iş bitiyorsa, tamam. Tekme fotoğrafının yayımlanmasından sonra Soma’da kimse bana iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı. Hep ‘Toplantıdayım’ dedirtti. O zaman Ankara’da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi” dedi. Başbakanlık’ın Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla ceza alan Kocabıyık, hakkında “provokatör” suçlamasıyla haber yapan “havuz medyasına” karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamamış. Bu nedenle “adalet” üzerine konuşmak istemediğini belirten Kocabıyık, “Ben gariban bir insanım” diyerek “Davalar hep bizim aleyhimize dönüyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” diye konuştu.