Hazinede ne var ne yok satılıyor!



Buna göre, 16 yılda 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 85 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 631 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetlerini, son olarak da şeker fabrikalarını özelleştiren iktidar, bir yandan da Hazine arazilerini satıyor. Son beş yılda 60 milyon metrekare büyüklüğündeki 25 bin taşınmaz satıldı.



Birgün'de yer alan habere göre, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkartıldı. Hazine’ye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi 5 yıl süreyle emlâk vergisi de ödenmiyor. Satış bedelinin dörtte birinin peşin alınması geri kalan bölümün ise azami iki yıl içinde ve üçer aylık dönemler halinde sekiz taksitte ödenebilmesi Hazine arazilerinin cazibesini artırıyor. Zaman zaman yapılan yasal düzenlemelerle imarı yapılmayan alanların, kıyıların, kamu hizmetine tahsisli alanların da satışının yapıldığı iddiaları nedeniyle yandaşa peşkeş çekildiği eleştirilerine konu olan Hazine arazilerinin satışında AKP hız kesmiyor.



4 milyon taşınmaz



Rapora göre, Hazine’nin taşınmaz portföyünde 270.44 milyar metrekare büyüklünde 4 milyon 111 bin 803 taşınmaz bulunuyor.194.764 milyar metrekare ile ormanlar ilk sırada yer alırken 31.845 milyar metrekare ile araziler, 17.273 milyar metrekare ile tarlalar ilk üç sırayı paylaşıyor.



2013 yılında 11 milyon metrekare büyüklüğündeki 4 bin 465 taşınmaz satan hükümet, 2014’de 6 bin 117, 2015’te 4 bin 433, 2016’da 3 bin 891 taşınmazı sattı. 2017’de ulaşılan rakam, 14 milyon 812 bin metrekarelik 6 bin 110 taşınmaz oldu. 2017 yılında satışlar sonucu 2 milyar 348 milyon 730 bin lira gelir elde edildi.



Özel satışlar



Hazine, yasaların belirlediği sınırların dışında, eleştirilerin yoğunlaştığı özel kanunlara göre satış işlemleri de yapıyor. Bunların başında Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan satışlar ile Kamu Yararına Çalışan Derneklere yapılan satışlar geliyor. 2017 yılında bu yöntemle de 2 bin 223 taşınmazın satışı gerçekleşti. Devlet bu satışlardan 290 milyon lira gelir elde etti.



2/B taşınmazları ile tarım arazileri



Geçen yıl 2/B olarak isimlendirilen orman vasfını yitiren arazilerden 19 bin 695’i satıldı. Bu satışın toplam 249.3 milyon TL olan satış bedelinden 128.6’sı tahsil edildi. Tarım arazileri satışında da büyük rakamlara ulaşıldı. 383 milyon metrekare yüzölçümlü 38 bin 577 taşınmaz satıldı. Bu satışlar Hazine’ye 488.4 milyon lira gelir getirdi.







Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı Faaliyet Raporu, yandaşa rant aktarma aracı olarak nitelenen kamu mallarının satışı ile ilgili rakamları da ortaya koydu.