BM: İsrail'in gerçek mermi kullanma hakkı yok

İsrail’in dünkü katliamına Afrika Birliği’nden de kınama geldi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "İsrail ordusunun 50’den fazla Filistinli göstericinin ölümüne yol açan orantısız güç kullanımını şiddetli şekilde kınıyorum” dedi. Komisyon Başkanı Muhammed ayrıca Afrika Birliğinin bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan meşru bir devlet arayışındaki Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, çatışmaya iki devletli ve adil bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.









İsrail askerlerinin dün 50’den fazla Filistinliyi gerçek mermi kullanarak öldürmesine Birleşmiş Milletler’den (BM) tepki gelmeye devam ediyor.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka göre sınırlarını savunma hakkı bulunuyor ancak gerçek mermi son çare olarak kullanılmalı, Filistinlilerin Gazze'de sınıra yaklaşmasına gerekçe olmamalı" dedi.Katliam sonrasında BM Güvenlik Konseyi de harekete geçti. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 10’u BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi. Çin, Fransa, Bolivya, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç’in imzasıyla yayınlanan mektupta "Güvenlik Konseyi kararlarının arkasında durmalı ve bu kararların anlamlı olduğunu tesis etmeli; aksi takdirde uluslararası sistemin güvenilirliğini tehlikeye atarız" denildi.Dün de BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunu 'İsrail silahlı müdahaleleri minimize etmeli' demişti.