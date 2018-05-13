Hesap sorma vaadi sonrası Yerkel'den gecikmiş özür geldi

Tayyip Erdoğan'ın danışmanı iken Soma'da madenci yakınını döven şimdilerin Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel, Muharrem İnce'nin 'hesap sorma vaadi' üzerine Twitter'dan özür diledi. Muharrem İnce'nin 'o görüntü içime oturdu, tekmenin hesabını sormazsam namerdim' sözlerinden dakikalar sonra eski danışmandan özür mesajları geldi.





Erdoğan'ı protesto eden kalabalıktan polislerin tuttuğu bir genci yerde tekmeleyen Yerkel durdu, durdu, facianın yıldönümünde tam da seçimler öncesinde Twitter'dan şunları yazdı:





'ARADIM HELALLİK ALDIM, ÖZÜR DİLERİM'





''4 yıl önceki Soma faciası hepimizin yüreğini sızlatmış ve yaralamıştır. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalan kederli ailelerine sabır ihsan eylesin. Bu konuyla alakalı kamuoyu ile bazı hususları paylaşmak istiyorum. Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir.







Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti. Geçen bu 4 yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım.





Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi gözönünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum''





VATANDAŞ TEPKİLİ





Yerkel'in tweetleri sonrası altına yorum yazan vatandaşlar geç gelen özüre tepki gösterdi.