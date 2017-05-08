Yeni Şafak'ın Cemaat'e kurmaya çalıştığı kumpasın şifresini iphone çözdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan koruma ekibinde birçok göreve katılan ve ailesinin ‘Hizmet Hareketiyle bir bağlantısı yoktu’ açıklamalarına rağmen Savcılık ve hükümete yakın medya ısrarlı bir şekilde suikastı bu tarafa yıkmak için özel bir çaba gösteriyor.







Önceki gün suikastla ilgili yeni bilgilerin çıktığı iddia edildi. İddialara göre, suikasten 1 ay önce telefonunu değiştiren Altıntaş, bir otelde emir alırken telefonu bataryasını söktü ve evine gidinceye kadar da takmadı. Fakat bu iddiayı dile getiren Hükümete yakın medya yaklaşık 2 ay öncede Altıntaş’ın telefonun iPhone 4s olduğunu ve şifresini bir türlü kırılamadığı haberlerini yaptı. iPhone telefonlarının bataryalarının çıkarılamaması da haberleri boşa düşüren başka bir etken oldu.





6 Mayıs 2017 tarihli haberlerde; Altıntaş’ın suikasten yaklaşık bir ay önce, 5 yıldızlı otelde ‘çok sevdiğim abim’ dediği bir kişiyle buluştuğu iddia edildi. Savcılığı iddiasına göre, katil Altıntaş Rus Büyükelçi’nin katılacağı programın kitapçığının basıldığı gün suikast hazırlığı için harekete geçti. 19 Aralık’taki suikasten bir ayı aşkın süre önce, yani 15 Kasım’da, kullandığı telefonu değiştiren Altıntaş, yine bu tarihte kendisine yeni bir telefon aldı. Aldığı telefon ise iphone 4s markasıydı.





5 yıldızlı otelde iPhone telefonun bataryasını sökmüş!





Savcılığın iddiasına göre o tarihlerde Altıntaş, Kızılay üzerinden Çankaya’da bulunan 5 yıldızlı bir otele gitti. Altıntaş otele girdikten sonra telefonunun sinyali baz istasyonuna son kez iz bıraktı ve hemen ardından sinyal kesildi. Suikastçinin telefonu akşam yeniden aktif oldu. Bu kez sinyaller Altıntaş’ın Keçiören’deki evinden geliyordu. Savcılık iddiasına göre, Altıntaş’ın otelde telefonunun sinyal vermesini engellemek için bataryayı söktü, buradaki sözde ‘sır görüşme’ sonrası direkt evine gitti ve telefonunu evinde tekrar kullanmaya başladı.





9 Mart tarihli Yenişafak: iPhone 4s’ni şifresi hala kırılamadı





9 Mart 2017 tarihli Yenişafak Gazetesi’nde ise o tarih itibariyle Mevlüt Mert Altıntaş’ın kullandığı iPhone 4s’in şifresi hala kırılamadı. Haberde TÜBİTAK’ın, telefonun şifresini kırmak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Söz konusu olayla ilgili yetkililerin Apple’dan destek istediği iddia edilirken, Apple cephesinden ise olayla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.















