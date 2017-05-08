Erdoğan 'Bir gece ansızın' gidemez çünkü...

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı Erdoğan'ın son Rusya ziyaretinin Türkiye için Suriye'de YPG varlığını kabul anlamına gelen bir anlaşmaya imza koyduğuna dikkat çekti. Gürcanlı Erdoğan'ın istese de bir gece ansızın gidemeyeceğini yazdı. İşte bugünkü yazısının ilgili bölümü:







Putin yine mi aldattı?... Bir gece ansızın yalan oldu





Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizi, Suriye nedeniyle çıkmıştı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan “özür” demeden özür dilemesiyle bu kriz geride bırakıldı. Ancak Suriye konusundaki sorunlar bitmedi.





Şimdilerde Ankara-Moskova hattındaki en büyük sıkıntı, Rusya'nın PYD-YPG'ye verdiği destek.





Uçak krizinden sonra Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le tam beş kez görüştü.





Beş görüşmede de, Ankara'nın terör örgütü PKK'nın devamı olarak gördüğü PYD-YPG'ye Rus desteğini gündeme getirdi.





Hatta Moskova'da bulunan PYD ofisinin kapatılmasını da Putin'den resmen istedi.





Bunu ilk olarak Ağustos 2016'da gündeme getirdiğinde, Putin'in “ilk kez sizden duyuyorum” dediğini bile açıkladı.





Ancak aradan aylar geçmesine, beş farklı yüz yüze görüşme yapılmış olmasına, Putin'in bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle bir ofisin varlığını “öğrenmesine” rağmen o ofis hâlâ kapatılmadı.





Erdoğan, Soçi'de geçen haftaki görüşmede, bu kez Rus askerlerinin PYD-YPG'ye sağladığı silah desteğini, bu örgüt militanlarını koruyup kollamasınıgündeme getirdi.





Hatta görüşme sonrasında “Elimizde fotoğraflar vardı, Putin'e takdim ettik” bile dedi Erdoğan…





Peki bu fotoğrafları gören Putin bu kez ne yanıt verdi dersiniz?









“Askerimiz böyle bir şey içinde olamaz…”





Putin'in, Erdoğan'ın masaya koyduğu fotoğraflara rağmen “Askerimiz böyle bir şey içinde olamaz” dediği saatlerde, Rus askerleri PYD-YPG kontrolündeki Afrin bölgesinde, YPG'li militanlarla birlikte devriye geziyordu.





Üstelik, Putin'in teklif ettiği, bizimkilerin de adeta “üzerine atladığı” çatışmasızlık bölgesi ile Rus askerlerinin PYD-YPG'ye yönelik bu koruması, birlikte devriye gezmeleri de resmen “meşrulaştırılmış” oldu.





Şimdi Erdoğan ya da bir başka Türk yetkili Moskova'ya “Rus askerlerinin PYD-YPG'yle ne işi var” dediğinde, yanıt net olacak: “Ankara'nın da onayı ve imzasıyla çatışmasızlık bölgesi kurmadık mı? İşte Rus askerleri, o çatışmasızlık bölgesini koruyor…”





Türkiye'nin imza koyduğu bu “çatışmasızlık bölgesi” unsurunun bir getirisi daha olacak Ankara'nın Suriye politikasına…





Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyordu ya “bir gece ansızın gelebiliriz…”





O çatışmasızlık bölgesi ile Mehmetçiğin Afrin'deki PYD-YPG mevzilerine “bir gece ansızın gitmesi” de hayal oldu.





Siz Rusya ile aşılan “domates krizi” için sevinmeye devam edin. Rusya ve ABD'nin el birliğiyle Türkiye'nin hemen güneyinde bir Kürt oluşumu kotarılıyor.





Artık adına “özerk bölge” mi, “federe bölge” mi, yoksa doğrudan doğruya “devlet” mi dersiniz…





“Üst akıl” eminim o oluşuma da “uygun” bir isim bulur...