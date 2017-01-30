Yeni doğum yapan anne 1 günlük bebeğiyle sorguda!

Yeni doğum yapan anne bir günlük bebeğiyle sorguda!
Antalya Alanya'da soykırım suçu işleniyor.
Fadime Günay Alanya Özel Başkent Hastanesi'nde dün gece doğum yaptı.
Polis hakkında soruşturma olduğu gerekçesiyle hastaneye baskın yaptı. Ve yeni doğum yapmış anneyi götürmek için kapıda bekledi.
Bugün ise yeni doğum yapan anne gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
3 saattir adliyede tutulan annenin yanına küvezdeki bebeği de getirildi.
Antalya'da yaşanan insanlık dışı gözaltı girişimi sosyal medyada da gündem oldu.
Kimseyle görüştürülmeyen anne saatlerdir savcı ve hakim bekliyor!