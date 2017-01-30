Samanyolu Haber /Dünya / Trump başkanlık kararnamesini savundu /30 Ocak 2017 21:50

Trump başkanlık kararnamesini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğu Müslüman olan 7 ülkeye giriş yasağını içeren ve ülkesinin dört bir yanında protestolara neden olan başkanlık kararnamesini savundu.

Trump başkanlık kararnamesini savundu

Donald Trump, havaalanlarında yaşanan problemlerin kararname yüzünden değil, Delta Havayollarının bilgisayar sisteminde yaşanan sorunlar ve protestoculardan kaynaklandığını ileri sürdü.

Trump, Pazartesi sabahı sosyal medya platformu Twitter’dan attığı mesajlarında, ABD’yi yeniden güvenli bir ülke haline getirmek için bu kararı aldığını yazdı. Havaalanlarında gözaltında tutulan göçmenlere destek olmak için düzenlenen eylemlere atıfta bulunan Trump, 325 bin kişiden sadece 109’unun tutulduğunu ve sorgulandığını söyledi.

Trump, tweetlerinde ayrıca Demokrat senatörü Chuck Schumer ile dalga da geçerek, havalimanlarında yaşanan sorunlardan Schumer’in ‘gözyaşlarını’ sorumlu tuttu. Chuck Schumer, Cuma günü attığı tweetinde ‘Özgürlük Anıtı’nın yanaklarından gözyaşlarının aktığını’ yazmıştı.
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