Biri engelli 5 çocuğun feryadı!





Abdullah Gökçek Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım kapsamında geçtiğimiz aylarda tutuklandı.





Biri engelli 5 çocuğa bakmak anne Nagihan Gökçek'e kalmıştı.





Nagihan Gökçek bugün çocuklarını alıp Ankara Sincan Cezaevi'nde yatan babalarını görmeye gitti.





Ama zulümde sınır tanımayan AKP iktidarı biri engelli 5 çocuğun gözü önünde anne Nagihan Gökçek'i de gözaltına aldı.





Çocuklarsa kış günü sokakta kaldı.





Çocuklardan en büyüğü kardeşlerinin cezaevi otoparkındaki feryadını kayıt altına aldı.





Büyük çocuğun kayıtta bir yandan ağlıyor bir yandan da "Engelli kardeşimiz var. Bizi burada bıraktılar. Allah'a havale ediyorum sizi" dediği duyuluyor.