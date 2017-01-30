Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllüsü nasıl olmalı? /30 Ocak 2017 21:47

Hizmet Gönüllüsü nasıl olmalı?

Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde Hizmet gönüllülerine önemli bir tavsiyede bulundu.

Hocaefendi'den önemli ölçü

 Mesleğinizin esası olarakabul edilecek bir ölçü veren Hocaefendi 'Ateş düştüğü yeri yakar” düşüncesi bencilce bir düşüncedir Ateş nereye düşerse düşsün, beni yakar” mülahazası fazilettir' dedi 
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