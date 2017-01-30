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Hizmet Gönüllüsü nasıl olmalı?
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30 Ocak 2017 21:47
Hizmet Gönüllüsü nasıl olmalı?
Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde Hizmet gönüllülerine önemli bir tavsiyede bulundu.
Hocaefendi'den önemli ölçü
Mesleğinizin esası olarakabul edilecek bir ölçü veren Hocaefendi 'Ateş düştüğü yeri yakar” düşüncesi bencilce bir düşüncedir Ateş nereye düşerse düşsün, beni yakar” mülahazası fazilettir' dedi
Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama
Hizmetin altı esası
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