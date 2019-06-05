Samanyolu Haber /Gündem / Emine Hanım yazlık sarayı beğenmedi /05 Haziran 2019 15:13

Emine Hanım yazlık sarayı beğenmedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Okluk koyunda inşâ edilen yazlık sarayı beğenmediği iddia edildi. Yıkılan bazı kısımlar ithal malzemeler kullanılarak yeniden inşâ ediliyor. Saray için 300 milyon TL'ye ilave olarak 30 milyon TL daha harcanacak.

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Erdoğan ve ailesi Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Okluk koyunda inşâ  yazlık sarayı beğenmedi, bazı bölümler yıkılıp yeniden yapılıyor

On binlerce ağacın kesildiği ve suni plaj için denizin kumla doldurulduğu Okluk koyundaki yazlık sarayın bazı kısımlarının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile eşi Emine Erdoğan'ın talebine göre yeniden inşâ edileceği iddia edildi.

Okluk koyunda inşâ edilen yazlık saray için 50 binden fazla ağaç kesildi.

İNŞAAT 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Marmaris Okluk Koyu’nda inşaat yaklaşık 3 yıldır devam ederken yazlık sarayın tamamlanan bazı kısımlarının beğenilmediği gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacağı iddia edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ‘yazlık saray’ olarak bilinen 300 kişi konaklama, 400 kişi çalışan kapasiteli toplam 113 bin 443 metrekarelik projenin inşaatına devam edildiğini kaydetti. 

FUAT OKTAY'A SORULDU

Erkek; milyonlarca liralık peyzaj düzenlemesinin yapıldığı inşaat dolayısıyla 50 binden fazla ağacın kesildiğini ve 10 bin 966 metrekarelik kıyı dolgusu yapıldığını kaydetti. 

Erkek, yazlık sarayın bazı bölümlerinin yıkılarak yeniden yapılacağı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. 

İddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşıyan Erkek, yazlık sarayın inşaatı için bugüne kadar 330 milyon TL tutarında harcama yapıldığı, 2019 yılında da 30 milyon TL tutarında ödenek ayrıldığını anımsattı.  

SARAYIN HANGİ KISIMLARI BEĞENİLMEDİ?

CHP’li Erkek, Oktay'a yazlık saraya dair bazı bölümlerin yıkılarak yeniden yapılacağı iddiasının doğru olup olmadığını sordu. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Erkek, “Bu iddialar doğru ise sarayın hangi kısımları beğenilmemiştir? Bu kısımların yıkımı ve yeniden yapımı ne kadara mal olacaktır? Bunun ödeneği hangi kalemden karşılanacaktır?” sorularını da yöneltti.
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