İşte Bülent Arınç'ın saraydaki görevi için alacağı maaş...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı Bülent Arınç oldu. Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödenecek.





Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kuruldu. İlgili kararname, 15 Mayıs’ta yayımlandı.





Kararnamede “Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur” denildi. Yine aynı kararnameye göre, kurulun üyeleri, çalışma esasları ve yapılacak ödemeler de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.





Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL





Independent Türkçe'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Külliye’de kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu’na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda. Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL.





Kurulun şimdilik açıklanan tek üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç. 3 dönem kuralı nedeniyle AK Parti'den milletvekili adayı olamayan ve uzun süredir aktif siyaset dışında olan Arınç, bu görevle Külliye’ye dönmüş oldu.