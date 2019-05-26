[ANALİZ] Çiftlikbank’ın danışmanı Saray’da!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Türkiye 2017 yılının sonunda Çiftlikbank vurgununun konuşmuştu.





O gün 24 yaşında olan Mehmet Aydın’ın “yerli ve milli hayvancılık” sloganı ile 100 bine yakın kişiden 1,5 milyar TL topladığı ve Aydın’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktığında iş işten geçmişti.





DAVA İKİ KİŞİNİN ÜZERİNE YIKILACAK





Bakanlıkların, valiliklerin gözü önünde son yılların en büyük planlı soygununa imza atanlar ise çoktan kayıplara karışmıştı.





Parasını Mehmet Aydın’ın Çiftlikbankına kaptıranlar soluğu adliyede alsa da davada umut verici hiçbir ilerleme yok. Geçen hafta görülen ilk duruşmada 11 tutukludan 9’u serbest bırakıldı.





Mahkemenin ara kararı Çiftlikbank soygununda bütün suçun tutuklu iki kişinin üzerine yıkılıp dosyanın kapatılacağı iddilarını kuvvetlendirdi.





"Çiftlikbank" vaadi ile topladığı 100 milyonlarca lira ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın (solda) iletişim stratejisini Mehmet Çevik belirliyordu.

“TOSUNCUK” HÂLÂ YURT DIŞINDA





Sosyal medyada “Tosuncuk” unvanı ile bilinen Mehmet Aydın’ın yurt dışına kaçtığı anlaşıldığında iş işten geçmişti. Tosuncuk, hâlâ gittiği eğlence mekânlarından nispet yapar gibi görüntü paylaşıyor.





Uluslararası hukuku hiçe sayarak Kosova’da 7 öğretmenin başına çuval geçiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) her nasılsa Tosuncuk’u yakalayamıyor.





Aydın günü gün ede dursun üç kuruşunu Çiftlikbank’a kaptıran köylüler ise icralık oldu.





Aydın, Çiftlikbank’ın için topladığı paraları harcamaya devam ederken son yılların en büyük vurgununda Aydın’ın basın müşavirliğini üstlenen Mehmet Çevik kendisini neredeyse unutturmuştu.





Çevik yeniden ortaya çıktı. Hem de Saray’da VIP misafir olarak...





Son yılların en büyük vurgununda başrolde olan Mehmet Çevik, Erdoğan'ın iftar davetine katıldı.





ERDOĞAN, ÇİFTLİKBANK’IN BASIN MÜŞAVİRİNİ SARAY’DA AĞIRLADI





Çiftlikbank için para toplayan Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafiri olarak 25 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda iftar yemeğinde ağırlandı.





İftarda Erdoğan ile bir süre sohbet eden Çevik bir dönem TRT’de “Diriliş: Ertuğrul” dizisinde “Deli Demir” rolünü oynamıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) mensup belediye başkanları ve kaymakamlar “hayal tacirliği” üzerine inşâ edilen Çiftlikbank’ı teşvik etmiş, hatta göstermelik tesislerin açılışı ilçe müftülerinin duaları ile yapılmıştı.





100 bine yakın mağdurun feryadına kulak vermeyen AKP lideri Erdoğan’ın Çiftlikbank’ın kurucusu Aydın’ın sağ kolu olan Mehmet Çevik’in Saray’da ağırlaması Çiftlikbank dosyasının da Caprice Gold, Jetpa ve İhlas Finans dosyaları gibi zamanla unutturulacağı anlamına geliyor.





TEK SATIR İFADE VERMEDİ





En son “Diriliş Ertuğrul” dizisinde rol alan Mehmet Çevik, “Hanımın Çiftliği” isimli televizyon dizisinde kötü karakterle meşhur olmuştu.





Rol aldığı diziler üzerinden hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Çevik, müşterilerini dolandırdığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın danışmanlığını üstlendiği halde savcılara tek satır ifade vermedi.





Çevik’e koruma zırhını kimin sağladığını merak edenler Saray’da verilen iftar yemeğine bakabilir.





“KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİ” DİYEREK PARA TOPLADI





Çiftlikbank için yapılan bir katılım töreninde elinde mikrofon konuşma yapan Çevik, “dolandırıcılık” iddialarına aldırış etmemelerini ve Aydın’a destek vermelerini istiyor.





Şu sözler Çevik’e ait: “O zaman sizlerden yapmanız gereken birşey daha istirham ediyorum. Lütfen dedikoduya mahal veren yerde asla durmayın. Onun seviyesizliğine asla düşmeyin. Bir insan (Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın) bir oyundan bu ülkenin yarın besinini oluşturacak bir yere geliyor. Kudüs kırmızı çizgimizdir, evet.”





İFTARDA BAŞKA KİMLER VARDI?





Saray’daki iftar yemeğinde Çevik’in yanısıra oyuncular Hülya Koçyiğit ve Tamer Yiğit, şarkıcılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Hülya Avşar, Ali Şan ve Metin Şentürk’ün yanısıra Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, işadamı Selim Soydan, yazar Ümit Meriç Yazan, tarihçi Murat Bardakçı ve farklı dallardan sporcular katıldı.

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Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, Recep Tayyip-Emine Erdoğan çift iftar masasında baş köşedeydi.

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses (sağda), Erdoğan'ın davetlerinin vazgeçilmez isimlerinden.

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Şarkıcı Ali Şan (solda) ve eşi Buse Varol, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Şarkıcılar Sibel Can (solda) ve Hülya Avşar (sağdan 2'nci), Erdoğan çiftine iftarda eşlik etti.

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Oyuncu Tamer Yiğit de Erdoğan'ın davetlerini kaçırmayan isimlerden.

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Erdoğan'ın kurduğu medya havuzunun amiral gemisi ATV'de sunuculuk yapan Müge Anlı (sol başta) iftar yemeğine katıldı.

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Erdoğan çiftinin Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar yemeğine bütçeden kaç TL harcandığı ise açıklanmadı.

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Eski futbolcular Hakan Ünsal (sol başta), Hamit Altıntop (soldan 2'nci), Alpay Özalan (sağdan 2'nci) ve Tolunay Kafkas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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