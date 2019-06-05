Beykoz'u böyle yağmaladılar: Belediye saraya ve yandaşlara çalıştı

Beykoz’da arazilerin eski Beykoz Belediye Başkan Yücel Çelikbilek döneminde Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarına tahsis edildiği ya da imar planlarına aykırı bir şekilde yapılaşmaya açıldığı belirtildi.





Cumhuriyet'te yer alan Miyase İlknur'un haberine göre, Remzi Gür’ün birinci derece sit alanında yaptığı ve hakkında yıkım kararı bulunan “kafe”sinin imar barışından yararlandığı, ikinci derecede sit alanında bulunan Dereseki mevkiinde Berat Albayrak’ın vakfına bağlı NUN Okulları’nınsa devasa kampus yapmasına izin verildi. Danıştay’ın planları iptal kararına rağmen NUN Okulları’nın inşaatı durdurulmadı ve her yıl genişleyerek büyüdü.





Kavacık’ta 2007 yılında Beykoz Belediyesi’ne ait arazisinin kat karşılığı çıkarıldığı ihaleyi kazanan o dönem kamu bürokratı olan ve bir kamu hastanesinde başhekimlik yapan Dr. Eyüp Gümüş'ün dört kat karşılığında açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Medistate hastanesini inşa ettiği, ardından Eyüp Gümüş'ün Sağlık Bakanlığı'na müsteşar olduğu hatırlatılıyor.





İHALEYE ÇIKARILMADAN KULLANIM HAKKI





Beykoz Belediyesi tarafından halka dinlenme tesisi yapılması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait Beykoz Alibahadır C Tipi Mesire Yeri 29 yıllığına 12 Mayıs 2014 tarihinde kiralanan alanın ihaleye dahi çıkarılmadan alanda 2 kır kahvesi, 2 kır lokantası, 1 adet büfe ve 10 adet de yöresel satış standı yaptırılmasının ardından kullanım hakkı Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı’na tahsis edildiği ifade ediliyor.





AİLE DOKTORUNA ÖZEL İMAR





Habere göre, Beykoz Belediyesi’nin ayrıcalık tanıdığı tek sağlık kuruluşu Medistate Hastanesi değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile hekimi olarak bilinen ve cumhurbaşkanı seçildikten sonra Sağlık Bakanlığı’na atadığı Fahrettin Koca da Beykoz Belediyesi’nden nasibini aldı. Fahrettin Koca’nın Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi’nin Kavacık’taki binaları için Karayolları’na ait 220 bin metrekarelik alanda özel imar planı yapıldı. İlçe meclisinden sonra İBB Meclisi’nde de imar planları değiştirilerek yapılan Medipol Üniversitesi kampusu ve hastanesi, Kavacık’ı bölen çevreyolunun iki yakasında yükseldi.





2009’da Haksağ Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yöneticileri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetiminde bulunduğu Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009’da Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu. Mayıs 2009’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından “kamu yararına dönük” eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla Maliye Bakanlığı’na devredilen TEKEL’in Unkapanı’nda bulunan binası üniversiteye 49 yıllığına tahsis edilen ilk yer oldu. Mayıs 2009’da “eğitim hizmeti için kullanılacak” denilen alan, Temmuz 2009’da yeni kurulan Medipol Üniversitesi’ne verildi. 2010’da ise TEKEL arazisinin ardından Beykoz Kavacık’ta bulunan yaklaşık 220 bin metrekarelik arazinin imar planlarının değiştirilmesi ve tahsisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar aldı.





ORMAN TAHRİBATI





Beray Albayrak'ın NUN okullarına yer açmak için ormanda 5 bin civarında ağaç kesildiği söyleniyor. Okul inşaatının yapımı bitmesine karşın kampusun arka tarafına her yıl yeni binalar eklendiği belirtiliyor. Orman Bakanlığı’na ait Riva yolu üzerinde Alibahadır Mesire Yeri’ni Orman Bakanlığı’ndan 29 yıllığına 12 Mayıs 2014 tarihinde kiralayan Beykoz Belediyesi'nin halkın dinlenip piknik yapması amacıyla sosyal tesisler yapmasının ardından tesisler tamamlandıktan sonra şubat ayında Okçular Vakfı ile “ortak hizmet protokolü” imzalayarak tesislerin kullanım hakkını 2043 yılına kadar bedelsiz verdiği ifade ediliyor.





OKÇULAR VAKFINA DEVİR





Beykoz Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Aydın Habil, belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiraladığı bu mesire alanı için 2016 yılında düzenleme ihalesi açtığını ve 12 milyon 480 bin liraya ihale ettiğini belirterek ‘Mesire alanına ilişkin ihale 1 harf eksik yazıldığı için yaklaşık 2 milyon fazladan ihale edildi. Beykoz Belediyesi bütçesindeki artışlarla yaklaşık 18 milyona yapılan mesire alanı Okçular Vakfı’na devrediliyor’ dedi. Teklifin görüşülme esnasında talep ettikleri halde konuyla ilgili hiçbir ekin ve protokolün kendilerine gösterilmediğini vurgulayan Habil, ‘Ama gelin görün ki tabelalar bile meclisten protokol geçmeden yerlerine asıldı’ dedi”.