Samanyolu Haber /Gündem / Yaz saati uygulaması psikolojimizi bozdu, ekonomiyi çökertti mi? /07 Aralık 2016 10:52

Yaz saati uygulaması psikolojimizi bozdu, ekonomiyi çökertti mi?

Türkiye'de saatlerin Avrupa'daki ülkeler gibi bir saat geri almayıp yaz saatine devam etme kararı Meclis gündemine taşındı.

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamayı Meclis gündemine taşıdı. Yarkadaş, uygulama nedeni ile saat ayarının insanların psikolojisini bozduğunu ve ekonomiyi çökerttiğini söyledi.

Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Uygulama ekonomiye büyük zarar vermiş durumda. Karar nedeniyle birçok şehirde milyonlarca öğrencinin yanı sıra erken saatte mesaiye başlayan milyonlarca vatandaş, kış günlerinde henüz güneş doğmadan evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Kışın güne bir saat daha erken başlıyor oluşumuz, tasarruf anlamına gelmiyor. Uygulamanın devamında finans, spor, turizm, ulaştırma ve sağlık alanında birçok problemle karşı karşı kalacağız. Saat ayarı psikolojimizi de ekonomimizi de çökertti” dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında saat farkının da kalmadığını söyleyen Barış Yarkadaş, “Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi düşünülmekte midir? Bu uygulamayla ne kadar enerji tasarrufu sağlanmıştır? Değişiklikteki asıl amacın, Suudi Arabistan saat dilimini kullanarak, namaz saatlerini Mekke ve Medine’ye göre ayarlamak olduğu iddiaları doğru mu” diye sordu
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