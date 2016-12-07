Samanyolu Haber /Ekonomi / ‘Dolar emirle düşürülmez' /07 Aralık 2016 10:47

‘Dolar emirle düşürülmez'

Profesör Emre Alkin’e göre kur artışıyla mücadele yöntemi yanlış. Bu emir-komuta ile değil ancak ahlak geliştirerek olur.

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Kemerburgaz Üniversitesi’nden Prof. Emre Alkin, dövizin yükselmesinin esas nedeninin itibar kaybı olduğunu belirterek, döviz bozdurma kampanyaları için “Usul doğru, yöntem yanlış” dedi. Alkin, “Döviz cinsinden herhangi bir maliyet yoksa döviz cinsinden fiyatlandırma yapmak ahlaksızlıktır. Lüzumsuz bir şekilde döviz talebini doğurur. Fakat bununla mücadele yöntemi emir- komuta zinciriyle değil ikna ederek yani ahlak geliştirerek olur” diye devam etti. Yaşanan krize ilişkin hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen açıklamaların kafa karışıklığına yol açtığını ve güvensizliği derinleştirdiğini belirten Alkin, “Bazı bakan ve ekonomi kurmaylarının dünyadan kopuk açıklamaları yatırımcıyı kaçırmaktan başka bir işe yaramıyor” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, kurum olarak dövizle yaptıkları bir sözleşme bulunmadığını, kira sözleşmelerinde de TL’ye döndüklerini söyledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, da bundan sonra ihalelerin TL ile gerçekleşeceğini duyurdu.

Dolar/TL düştü

Sabah saatlerinde 3.54’ün üzerini gören dolar/TL, Merkez Bankası’nın açıklamalarının ardından başlayan düşüşle 3.47’nin altına geriledi. Lira, dolara karşı yüzde 1.4’ün üzerinde yükselişle gelişen ülke para birimlerinin içinde değeri en fazla artan para birimi oldu.


 

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