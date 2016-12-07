Vatandaş Osman Gazi Köprüsünü kullanmıyor

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Açılışı 30 Haziran’da yapılan Osmangazi Köprüsü’nden ücretli geçişler de yapılmaya başlandı. Fakat geçiş ücretlerinin pahalı olması köprüye rağbeti azalttı. Devletin günlük 40 bin araç geçişi garantisi verdiği ve 1. sınıf araçlar için 88.75 lira olarak belirlenen Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretine otoban ücreti de ekleniyor.







Köprü parasının yanı sıra köprünün girişinde ve çıkışında da 2.7 liradan olmak üzere iki kez otoban ücreti alındığı gözlemleniyor. Bu durumda 1. Sınıf araçlar için köprüden geçen bir vatandaşın cebinden 88.75 lira değil, toplam 94.15 lira para çıkıyor. Yalnızca köprüden geçiş ücretleri 1’inci sınıf araçlar için 88,75, 2’nci sınıf 141,95, 3’üncü sınıf 168,60, 4’üncü sınıf 223,60, 5’inci sınıf 282,15, 6’ncı sınıf araçlar için ise 62,10 TL olarak uygulanıyor.





40 bin araç hesaplanan yoldan 15 bin araç geçiyor





CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü’nde verilen araç garanti sayısının yarısına dahi ulaşılamadığını belirterek, “Osmangazi Köprüsü’nün adını vatandaşlar ‘Deli Dumrul köprüsü’ olarak değiştirmişti, ama dolar arttıkça adı bir kez daha değişeceğe benziyor. Köprü köprü olmaktan çıkıyor ve bir kara deliğe dönüşüyor” demişti. Akar günlük 40 bin araç garantisi verilen, ancak ortalama 15 bin aracın geçtiği köprü için sözleşme gereği 35 dolar + KDV fiyat tarifesi uygulandığını belirterek, “Vatandaş köprüyü kullanamıyor, yolunu uzatmayı tercih ediyor. Köprü ücretinde indirime gidildi, ancak aradaki farkı devlet kasasından karşılamaya devam ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.





10 katı cezalı geçti





Köprüyü kullanan Arda Bozbağ’a, gelen trafik cezası ise bir kez daha durumu gözler önüne serdi. Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’nden Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Yalova’nın Altınova İlçesi’ne geçiş yapan Arda Bozbağ’a, geçiş ücretinin 10 katı ceza kesildi. Arda Bozbağ, “HGS’ye yeteri oranda yükleme yaptım. Fakat geçiş yaptığım sırada HGS cihazı okumadı. Daha sonra da geçiş ücretinin 10 katı ceza geldi. Kocaeli Adliyesi’ne giderek cezaya itiraz ettim” dedi.