Samanyolu Haber /Gündem / 'Yargıtay'ın kararı bizi bağlamaz' /15 Kasım 2017 17:03

'Yargıtay'ın kararı bizi bağlamaz'

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Bank Asya'ya para yatırmayı terör örgütü üyeliği için yeterli saydı ve Yargıtay'ın kısa süre önce aldığı kararın kendilerini bağlamayacağını söyledi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17-25'ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. Talimatla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüphelidir" dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, bir kişinin başvurusu üzerine terör örgütü üyeliği konusunda verdiği "örgüte yalnızca sempati duymak veya örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi fiillerin örgüt üyeliği için yeterli olmayacağı" yönündeki karara karşı çıkan Kocaman "Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararının doğru olmadığını düşünüyorum. Normal bir vatandaş dini duygularla, F...'cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiş. Bu kişiler bizim için tek başına F... üyesi değil. Ama örneğin talimat sonrası Banka Asya'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulundan geçene kadar alınacak kararlarda aynı kriterlerle devam edeceğiz. Karar tekrar Dairenin önüne gelir. Daire onar. Yargıtay Ceza Genel Kurulunda geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Belki mahkeme direnecek? Şu anda belli değil ne olacağı. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şu aşamada etkilemez." dedi.
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