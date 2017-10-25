Prof Özgenç: Akıl tutulmasının eseri

Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) mimarlarından Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç Bank Asya'ya para yatırdığı için terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ve tutuklanan binlerce insanın mağdur kaldığı hukuksuzluğu madde madde anlattı. Özgenç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"SON ZAMANLARDA DÜZENLENEN BAZI İDDİANAMELERDE, KİŞİLERİN BELİRLİ BİR BANKADA HESAPLARININ BULUNMASININ, VE HATTA ÇOCUKLARINI BELİRLİ OKULLARA GÖNDERMELERİNİN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİYLE SUÇLANMALARININ BİRER SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLDİĞİNE TANIK OLUYORUZ. BU SUÇLAMALARLA İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİ İLGİLİ VE YETKİLİ KİŞİLERLE PAYLAŞMANIN YANI SIRA, KAMUNUN BİLGİSİNE DE SUNMAYI BİR VAZİFE TELAKKİ ETMEKTEYİM: DEVLETİN VERDİĞİ İZNE DAYALI OLARAK TÜRKİYE’DE FAALİYET İCRA EDEN BİR BANKANIN BU FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMİŞ OLABİLİR. BU DURUMDA ANCAK SOMUT SUÇU İŞLEYEN BANKA YÖNETİCİLERİNİN VE SAİR KİŞİLERİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUĞU YOLUNA GİDİLEBİLİR. BU İTİBARLA, BDDK’NIN GÖZETİM VE DENETİMİ ALTINDA FAALİYET İCRA EDEN BİR BANKADA HESAP SAHİBİ OLMAK, BU HESAPTA PARA BULUNDURMAK, BU BANKA ÜZERİNDEN ÇEŞİTLİ PARA HAREKETLERİNDE BULUNMAK, BU İŞLEMLER BAŞLI BAŞINA BİR SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE, İLGİLİ KİŞİNİN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA HİÇBİR SURETTE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAMAZ, BAŞKA HERHANGİ BİR SUÇTAN DOLAYI SORUMLULUĞUN DAYANAĞINI OLUŞTURMAZ. DEVLETİN GÖZETİM VE DENETİMİ ALTINDA FAALİYET İCRASINA İZİN VERİLEN BİR FİNANS KURULUŞUNUN, BU İZİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİĞİ SÜRECE VE BU FİNANS KURULUŞUNUN HUKUKİ VARLIĞI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE, BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ, HUKUKEN AYIPLI BİR NİTELENDİRMEDİR. BU İTİBARLA, BAŞLI BAŞINA BİR SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE, HUKUKİ VARLIĞI DEVAM EDEN VE FAALİYETTE BULUNMASI DEVLET TARAFINDAN ENGELLENMEMİŞ OLAN BİR BANKADA HESAP AÇILMASI, HANGİ AMAÇLA OLURSA OLSUN, MEVCUT HESABA PARA YATIRILMASI, HESAPLAR ARASINDA PARA TRANSFERİNDE BULUNULMASI, ASLA, İLGİLİ KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ İLE SUÇLANMASININ DAYANAĞINI OLUŞTURAMAZ."
Devletin denetim ve gözetimindeki bir bankaya para yatırmanın suç olamayacağının altını çizen Özgenç Hizmet Hareketi'ne yakın okullara çocuklarını göndermenin de suç olamayacağını söyledi ve böyle bir değerlendirmenin akıl tutulması olduğunu vurguladı:
"KEZA, DEVLETİN VERDİĞİ İZNE DAYALI OLARAK KURULAN BİR OKULUN DEVLETİN GÖZETİM VE DENETİMİ ALTINDA FAALİYETTE BULUNMAYA DEVAM ETMESİNE RAĞMEN, BU OKULA ÖĞRENCİ GÖNDEREN VELİLERİN SALT BU NEDENLE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİYLE SUÇLANMASI, DÜZENLENEN İDDİANAMELERİN HUKUKEN AYIPLI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. İDDİANAMELERDE, DEVLETİN GÖZETİM VE DENETİMİ ALTINDA FAALİYETTE BULUNMAYA DEVAM EDEN BİRTAKIM OKULLARIN TERÖR ÖRGÜTÜNE “MÜZAHİR” OLDUĞU İDDİA EDİLMEKTEDİR. DEVLETİN GÖZETİM VE DENETİMİ ALTINDA FAALİYET İCRA EDEN BİR OKULUN TERÖRE MÜZAHİR OLDUĞU İDDİASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ BULUNMUŞTUR. BİR OKULUN VE KURUCUSU OLAN VAKFIN VEYA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN VE SAİR GÖREVLİLERİNİN HERHANGİ SOMUT BİR SUÇ VE HATTA TERÖR SUÇU İŞLEMELERİ MÜMKÜNDÜR. BU İTİBARLA, DEVLETİN GÖZETİM VE DENETİMİ ALTINDA FAALİYET İCRA EDEN BİR OKULUN TERÖRLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ, ANCAK BİR AKIL TUTULMASININ ESERİ OLABİLİR."