Başsavcıdan Erdoğan'lı paylaşım

AYM Başkanı önünde eğilmişti... Başsavcı'dan Erdoğan'lı paylaşım





Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda yargının durumunu gözler önüne seren kareler ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünde eğilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman paylaşımına "Sayın Cumhurbaşkanımızla Resepsiyondan..." notunu düştü.













Saraydan attığı tweet Kocaman'ın ilk 'taraflı' paylaşımı değil.





Ankara Başsavcısı Hizmet Hareketi'yle ilgili soruşturmalarda açıkça taraf olurken sık sık Havuz Medyası'nın kara propaganda haberlerini paylaşmış. Kocaman, 15 Temmuz sonrası henüz hakkında kesinleşmiş hiç bir yargı kararı olmamasına rağmen işkence gören askerlere yapılan muameleye de destek vermiş. Ankara Başsavcısı'na göre Geziciler de 'hain' kategorisinde yer alıyor. İşte o skandal tweetler...































