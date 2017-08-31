Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcıdan Erdoğan'lı paylaşım /31 Ağustos 2017 12:31

Başsavcıdan Erdoğan'lı paylaşım

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 30 Ağustos için dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyondan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Ancak bu bağımsız ve tarafsız olması gereken başsavcının ilk taraflı paylaşımı değil. Savcı adeta bir aktrol gibi tweetler atmış. İşte o tweetler...

SHABER3.COM

AYM Başkanı önünde eğilmişti... Başsavcı'dan Erdoğan'lı paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda yargının durumunu gözler önüne seren kareler ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünde eğilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman paylaşımına "Sayın Cumhurbaşkanımızla Resepsiyondan..." notunu düştü. 



Saraydan attığı tweet Kocaman'ın ilk 'taraflı' paylaşımı değil.

Ankara Başsavcısı Hizmet Hareketi'yle ilgili soruşturmalarda açıkça taraf olurken sık sık Havuz Medyası'nın kara propaganda haberlerini paylaşmış. Kocaman, 15 Temmuz sonrası henüz hakkında kesinleşmiş hiç bir yargı kararı olmamasına rağmen işkence gören askerlere yapılan muameleye de destek vermiş. Ankara Başsavcısı'na göre Geziciler de 'hain' kategorisinde yer alıyor. İşte o skandal tweetler...








<< Önceki Haber Başsavcıdan Erdoğan'lı paylaşım Sonraki Haber >>

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?

Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:57