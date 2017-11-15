Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in AHL'ye saldırı davasında 6 tahliye /15 Kasım 2017 16:34

IŞİD'in AHL'ye saldırı davasında 6 tahliye

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili davada 6 sanık tahliye edildi

SHABER3.COM

Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42’si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davada 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Silivri’de bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed’in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmelerine karar verdi. Duruşma 18 Ocak’a ertelendi. Duruşmalar Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülecek.
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