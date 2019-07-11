Samanyolu Haber /Gündem / Af paketinde Alaattin Çakıcı çatlağı /11 Temmuz 2019 11:50

Af paketinde Alaattin Çakıcı çatlağı

Af düzenlemesini de ihtiva eden 1'inci Yargı Paketi ekim ayına kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın affedilmesine ve terörün tanımının değiştirilmesine dair değişiklikte ihtilafa düşünce paket ertelendi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaz tatiline girmeden kanun haline gelmesi beklenen 1'inci Yargı Reformu Paketi ekim ayına kaldı. 

Paketle birlikte yüz binlerce mahkum ya da tutuklu yakınını alakadar eden af teklifi de tehir edildi. 

YARGI PAKETİ VE AF EKİM AYINA KALDI

AKP ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Terörle Mücadele Kanunu değişikliği ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın af paketine dahil edilip edilmemesi konusunda ihtilafa düştüğü iddia edildi.

Milli Gazete'nin haberine göre Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan 1'inci Yargı Paketi’nin müttefik iki parti mutabakata varamadığı için ekim ayına bırakıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ MAHKUM VE TUTUKLU YAKINLARINA SÖZ VERMİŞTİ

30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Yaklaşık 10 gün önce de AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Yargı Reformu’nda sona gelindiğini ve ilk paketin 15 Temmuz’dan önce Meclis’e sevk edilip yasalaşacağını ifade etmişti. 

Bu açıklamalar üzerine iyiden iyiye umutlanan cezaevlerindeki on binlerce mahkûm ve tutuklu, paketin ekim ayına bırakılmasıyla yıkıldı. 

Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin kendi aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı paketin ertelenmesine mahkûm yakınları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. 

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ÇAKICI DA AFFA DAHİL EDİLECEK Mİ?

MHP’nin organize suç örgütü yöneticiliğinden mahkûm Alaattin Çakıcı’nın af düzenlemesine dahil edilmesini talep ettiği belirtiliyor. MHP terör tanımının değiştirilmesine de karşı. AKP ise Çakıcı’nın affedilmesine sıcak bakmıyor. 

Bu durumda paketle birlikte tahliye yolu gözleyen mahkûm ve tutuklu yakınları ekim ayını bekleyecek.
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